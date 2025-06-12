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В Индии цветами флага России украсили Кутуб-Минар. Видео

В Нью-Дели самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб-Минар загорелся цветами российского флага. Индийские власти изменили подсветку памятника в честь праздника.

Как создавалась новая Россия

Минарет в мире Кутуб-Минар в Нью-Дели подсветили в цвета флага России (фото из архива).

В Нью-Дели самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб-Минар загорелся цветами российского флага. Индийские власти изменили подсветку памятника в честь праздника.

«После наступления темноты обычная подсветка Кутуб-Минар сменилась на цвета российского триколора. Власти Индии сделали это в честь Дня России», — передает корреспондент ТАСС.

Торжества по случаю Дня России прошли и в посольстве РФ в Индии. На приеме присутствовал первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2025 году две страны отметят 25 лет с момента установления особо привилегированного стратегического партнерства. По его словам, такие отношения — повод для гордости обеих сторон, пишет телеканал RT.