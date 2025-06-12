Штраф и лишение прав на три года: нетрезвого мотоциклиста задержали в Орше

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше к административной ответственности привлечен мотоциклист, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.
В поле зрения сотрудников отдела Департамента охраны попал мотоциклист, двигавшийся на мотоцикле «ИЖ» без включенного света и регистрационных знаков. Милиционерам он пояснил, что мотоцикл приобрел недавно, не ставил его на учет и, к тому же, сам не имеет соответствующей категории на право управления.
Прибывшие на место сотрудники ОГАИ Оршанского РУВД усомнились в его трезвости. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения.
«Мотоцикл помещен на охраняемую стоянку. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 100 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года», — отметили в ведомстве.
В Госавтоинспекции рекомендуют не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать на линию 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. -0-