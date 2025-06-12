Штраф и лишение прав на три года: нетрезвого мотоциклиста задержали в Орше

В поле зрения сотрудников отдела Департамента охраны попал мотоциклист, двигавшийся на мотоцикле «ИЖ» без включенного света и регистрационных знаков. Милиционерам он пояснил, что мотоцикл приобрел недавно, не ставил его на учет и, к тому же, сам не имеет соответствующей категории на право управления.