«Под предлогом заполнения анкеты собирают личную и финансовую информацию»: Мошенники начали имитировать предложения о трудоустройстве тестировщиком мобильных приложений

Согласно сообщению пресс-службы, аферисты размещают привлекательные объявления о вакансиях на специализированных сайтах и в социальных сетях, выдавая себя за представителей HR-отделов известных компаний. После того, как кандидаты откликаются на объявление, их приглашают в мессенджеры, где, под предлогом заполнения анкеты, собирают личную и финансовую информацию.