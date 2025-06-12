«Под предлогом заполнения анкеты собирают личную и финансовую информацию»: Мошенники начали имитировать предложения о трудоустройстве тестировщиком мобильных приложений

В Санкт-Петербурге наблюдается рост мошеннических схем, имитирующих предложения о трудоустройстве тестировщиком мобильных приложений. По информации пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники заманивают IT-специалистов и студентов обещаниями высокооплачиваемой подработки, достигающей 5000 рублей в час. Однако вместо обещанного заработка, жертвы теряют средства со своих банковских счетов.
Согласно сообщению пресс-службы, аферисты размещают привлекательные объявления о вакансиях на специализированных сайтах и в социальных сетях, выдавая себя за представителей HR-отделов известных компаний. После того, как кандидаты откликаются на объявление, их приглашают в мессенджеры, где, под предлогом заполнения анкеты, собирают личную и финансовую информацию.
В качестве проверочного задания соискателям предлагают установить APK-файл, который на самом деле оказывается вредоносным программным обеспечением. Эта программа предоставляет злоумышленникам возможность получать доступ к SMS-сообщениям, уведомлениям и мобильным банковским приложениям жертвы. Для маскировки своих действий мошенники просят отключить антивирусную защиту и ввести специальный код активации.
Эксперты в области кибербезопасности подчеркивают, что установка приложений из сомнительных источников всегда несет в себе риск. Особенно опасны предложения о работе, требующие отключения защитных функций смартфона. Полиция рекомендует внимательно проверять потенциальных работодателей и не предоставлять посторонним доступ к своим устройствам и банковским приложениям.