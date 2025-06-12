Компания Air India подтвердила гибель почти всех пассажиров разбившегося Boeing

Инцидент стал крупнейшей авиакатастрофой в Индии за последние десять лет. Известно, что одна из пассажирок не успела на рейс по личным обстоятельствам, что уберегло ее от трагедии. Единственный выживший получает необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое. Расследованием причин катастрофы занимается специально созданная государственная комиссия.