Компания Air India подтвердила гибель почти всех пассажиров разбившегося Boeing

Почти все пассажиры погибли.
Авиакомпания Air India сообщила о гибели 241 человека в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner, произошедшего 12 июня вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Об этом говорится в официальном заявлении перевозчика.
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«С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице», — отмечается в сообщении Air India.
По данным авиакомпании, рейс, следовавший внутренним маршрутом, потерпел крушение вскоре после попытки совершить аварийную посадку. Среди пассажиров и членов экипажа были граждане разных стран, однако большинство погибших — граждане Индии. Власти города Ахмедабад и представители экстренных служб проводят спасательную операцию и устанавливают личности жертв.
Инцидент стал крупнейшей авиакатастрофой в Индии за последние десять лет. Известно, что одна из пассажирок не успела на рейс по личным обстоятельствам, что уберегло ее от трагедии. Единственный выживший получает необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое. Расследованием причин катастрофы занимается специально созданная государственная комиссия.