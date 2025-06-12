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Air India подтвердила гибель 241 пассажира из 242 на борту разбившегося самолета

В результате крушения пассажирского самолета в Индии погиб 241 человек из 242 находившихся на борту воздушного судна. Об этом 12 июня сообщила авиакомпания Air India в социальной сети X (бывш. Twitter).

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Источник: Reuters

«С сожалением сообщаем, что из 242 находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди пассажиров упавшего самолета было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.

Единственный выживший пассажир — гражданин Великобритании индийского происхождения.

«Air India выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Теперь наши усилия полностью сосредоточены на нуждах всех пострадавших, их семей и близких», — сообщили в организации.

Крушение самолета в индийском Ахмадабаде произошло ранее в этот день. На борту самолета находились 242 пассажира, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. Boeing 787−8 Dreamliner упал на здание общежития для врачей. По данным телеканала NDTV, причиной крушения рейса Air India могло стать столкновение с птицами. Спасательные операции продолжаются.