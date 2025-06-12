Air India подтвердила гибель 241 пассажира из 242 на борту разбившегося самолета

Крушение самолета в индийском Ахмадабаде произошло ранее в этот день. На борту самолета находились 242 пассажира, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. Boeing 787−8 Dreamliner упал на здание общежития для врачей. По данным телеканала NDTV, причиной крушения рейса Air India могло стать столкновение с птицами. Спасательные операции продолжаются.