Air India подтвердила гибель 241 пассажира из 242 на борту разбившегося самолета

«С сожалением сообщаем, что из 242 находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице», — говорится в заявлении.
Уточняется, что среди пассажиров упавшего самолета было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.
Единственный выживший пассажир — гражданин Великобритании индийского происхождения.
«Air India выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Теперь наши усилия полностью сосредоточены на нуждах всех пострадавших, их семей и близких», — сообщили в организации.
Крушение самолета в индийском Ахмадабаде произошло ранее в этот день. На борту самолета находились 242 пассажира, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. Boeing 787−8 Dreamliner упал на здание общежития для врачей. По данным телеканала NDTV, причиной крушения рейса Air India могло стать столкновение с птицами. Спасательные операции продолжаются.