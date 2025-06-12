Сбои в работе Google, Twitch и Clouflare фиксируют по всему миру

По информации ведомства, на сбои жалуются пользователи не только из России, но и из других стран Европы, среди которых Германия, Болгария и Испания. По предварительной оценке специалистов ЦМУ ССОП, ситуация возникла из-за технических неполадок на зарубежной инфраструктуре самих сервисов, что подтверждается масштабом проблем и географией обращений пользователей.