Сбои в работе Google, Twitch и Clouflare фиксируют по всему миру

Пользователи сообщают об ошибках.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, зафиксировал сбои в работе популярных зарубежных интернет-сервисов, включая Google, Twitch и Cloudflare. Проблемы начались 11 июня с 21:34 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные мониторинга.
«С 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Cloudflare и других зарубежных ресурсов и сервисов», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, слова приводит ТАСС.
По информации ведомства, на сбои жалуются пользователи не только из России, но и из других стран Европы, среди которых Германия, Болгария и Испания. По предварительной оценке специалистов ЦМУ ССОП, ситуация возникла из-за технических неполадок на зарубежной инфраструктуре самих сервисов, что подтверждается масштабом проблем и географией обращений пользователей.
Согласно информации, предоставленной сервисом Downdetector, фиксирующим перебои в работе интернет-ресурсов, пользователи по всему миру сообщают о затруднениях при использовании ряда популярных онлайн-платформ, среди которых Spotify, Google, Snapchat и Discord. Так, к 22:18 по московскому времени количество обращений по поводу некорректной работы музыкального сервиса Spotify превысило 46 тысяч, причем 74% пользователей указывают на проблемы непосредственно с функционированием приложения.
Помимо этого, трудности с доступом отмечают и пользователи других ресурсов: на Amazon зафиксировано 6 тысяч жалоб, на Snapchat — 5,3 тысячи. Проблемы также затронули такие сервисы, как Pokemon TCG, Cloudflare, Etsy, Box, OpenAI, YouTube и другие.