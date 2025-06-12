«Mayday, нет тяги!»: Раскрыты последние слова пилота рухнувшего в Индии «боинга»

Ранее сообщалось, что на западе Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Выжил только один. Лайнер рухнул на здание общежития медицинского колледжа, где также были обнаружены тела погибших.