RMF24: в Швеции началась секретная встреча мировой элиты по поводу Украины

Бильдербергский клуб, созданный в 1954 году, традиционно собирает 120−150 влиятельных представителей политики, бизнеса и науки из Северной Америки и Европы. В этом году в повестке — вопросы европейской безопасности, миграции, искусственного интеллекта и инноваций в военной сфере. Особое внимание уделят будущему Украины, что связывают с недавним заседанием в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Киеву пообещали рекордный объем военной помощи на 2025 год.