RMF24: в Швеции началась секретная встреча мировой элиты по поводу Украины

В Стокгольме стартовала секретная встреча Бильдербергского клуба.
В Стокгольме стартовала секретная встреча Бильдербергского клуба, где среди ключевых тем — будущее Украины и новые военные технологии. Территория вокруг места проведения форума оцеплена полицией, а список участников не разглашается. Об этом сообщают польские СМИ.
«В шведской столице началось ежегодное закрытое заседание Бильдербергской группы. Мероприятие проходит в отеле Grand Hotel под усиленной охраной. Полиция перекрыла прилегающие территории, а имена гостей держатся в строгом секрете», — сообщает польская радиостанция RMF24..
Бильдербергский клуб, созданный в 1954 году, традиционно собирает 120−150 влиятельных представителей политики, бизнеса и науки из Северной Америки и Европы. В этом году в повестке — вопросы европейской безопасности, миграции, искусственного интеллекта и инноваций в военной сфере. Особое внимание уделят будущему Украины, что связывают с недавним заседанием в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Киеву пообещали рекордный объем военной помощи на 2025 год.