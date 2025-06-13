В США сенатора вытолкали с пресс-конференции о протестах в Калифорнии

«Я находился там мирно. В какой-то момент у меня возник вопрос, и я начал его задавать. Меня практически сразу же насильно вытолкали из зала. Меня повалили на пол и надели наручники. Меня не арестовали. Меня не задерживали», — сказал сенатор.