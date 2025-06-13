IHA: в Аланье из-за пожара в отеле эвакуировали более 600 человек

Озчелик отметил, что еще 22 апреля власти города установили, что у Asrin Beach Hotel нет необходимых лицензий для приема гостей, и опечатали отель для исправления необходимых для лицензирования недочетов. Однако два дня спустя владельцы гостиниц по суду получили отсрочку от мер по закрытию. В ответ мэрия Аланьи подала апелляцию, которая была удовлетворена. 11 июня руководство отеля получило официальное уведомление о том, что гостиница будет опечатана, и власти дали владельцам время на переселение постояльцев.