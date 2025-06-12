Россияне не пострадали при пожаре в отеле Asrin Beach Hotel в Турции

В турецком отеле произошел пожар.
Российские туристы не пострадали при пожаре, произошедшем в ночь на 12 июня в пятизвездочном отеле Asrin Beach Hotel в турецкой Аланье. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье со ссылкой на информацию турецких властей.
«По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет… Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало. Генконсульство находится на связи с туроператорами и держит ситуацию на контроле», — уточнили в дипмиссии РИА Новости.
В результате инцидента были эвакуированы более 600 гостей. По сообщениям турецких СМИ, трое туристов были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Пострадавших разместили в других гостиницах города. При этом, как подчеркнул мэр Аланьи Осман Озчелик, Asrin Beach Hotel работал без необходимой лицензии.