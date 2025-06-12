В Хабаровском крае произошло задымление в штольне шахты

«В Николаевском районе в поселке Многовершинный на предприятии по добыче природных ресурсов произошло задымление в штольне», — сказано в сообщении.
Как сообщает ведомство, 22 работника шахты вышли, пострадавших в результате пожара нет.
В настоящий момент ведутся работы по ликвидации возгорания. К тушению пожара были привлечены 14 человек и три единицы специальной техники.
Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил о возгорании золотого рудника в Хабаровске. По его информации, огонь зафиксировали в 11 штольне АО «Многовершинное».