В Индии завершают извлечение тел погибших при крушении Boeing 787

Шах подтвердил, что на борту находились 242 человека (230 пассажиров и 12 членов экипажа), и сообщил об одном выжившем. При этом он отметил, что из-за возгорания 125 тысяч литров авиатоплива шансов на спасение у пассажиров практически не было.