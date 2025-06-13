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Генконсульство РФ рассказало о состоянии россиян при пожаре в отеле в Аланье

Российские туристы не пострадали при пожаре в отеле в Аланье, о чем проинформировала турецкая сторона. Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

Как создавалась новая Россия

Российские туристы не пострадали при пожаре в отеле в Аланье, о чем проинформировала турецкая сторона. Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

В ночь на четверг из пятизвездочного отеля Asrin Beach Hotel в Аланье были эвакуированы более 600 человек. По информации турецких СМИ, трое туристов были госпитализированы с признаками отравления угарным газом, а остальные постояльцы размещены в близлежащих гостиницах.

— По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет… Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало. Генконсульство находится на связи с туроператорами и держит ситуацию на контроле, — сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Ранее огнеборцы спасли семилетнего ребенка из загоревшийся квартиры на седьмом этаже в доме на Гжатской улице на западе Москвы. На месте пожара работали 33 спасателя и 10 пожарных машин. Спустя время огнеборцам удалось потушить пламя, площадь пожара составила 45 квадратных метров.