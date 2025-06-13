Генконсульство РФ рассказало о состоянии россиян при пожаре в отеле в Аланье

В ночь на четверг из пятизвездочного отеля Asrin Beach Hotel в Аланье были эвакуированы более 600 человек. По информации турецких СМИ, трое туристов были госпитализированы с признаками отравления угарным газом, а остальные постояльцы размещены в близлежащих гостиницах.