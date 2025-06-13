NYT: авиакатастрофу в Индии связали с действиями пилотов

Крушение самолето могло произойти из-за того, что пилот намеренно не убрал шасси.
Одной из причин крушения самолета авиакомпании Air India на западе Индии 12 июня могла стать ситуация, при которой пилот намеренно не убрал шасси вскоре после взлета. Об этом сообщила газета New York Times.
«Это могло быть сделано намеренно. Возможно, у них возникла серьезная проблема сразу после взлета, и они, возможно, забыли поднять шасси. Нам нужно будет узнать о самолете гораздо больше, чтобы прокомментировать это разумно», — сообщил источник газете.
Крушение произошло утром 12 июня вскоре после взлета из Ахмедабада в Лондон, на борту находилось около 250 человек, из которых погибли 133. Ранее индийские авиационные эксперты выдвигали версию, что причиной катастрофы могло стать столкновение самолета с птицами, приведшее к потере мощности обоих двигателей.