NYT: авиакатастрофу в Индии связали с действиями пилотов

«Это могло быть сделано намеренно. Возможно, у них возникла серьезная проблема сразу после взлета, и они, возможно, забыли поднять шасси. Нам нужно будет узнать о самолете гораздо больше, чтобы прокомментировать это разумно», — сообщил источник газете.