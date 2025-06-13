622 туриста эвакуированы из-за пожара в отеле Аланьи

Пожар вспыхнул в отеле Asrin Beach Hotel в Аланье, ранее уже имевшем нарушения в документации. По данным агентства IHA, проведена эвакуация 622 постояльцев, при этом трое гостей с астматическими заболеваниями госпитализированы для медицинского осмотра.
Так, возгорание произошло в ночь на 13 июня в подвале отеля, где находились сауна и прачечная. Согласно предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. К месту происшествия оперативно прибыли 10 бригад пожарных и скорая помощь. Благодаря слаженным действиям спасателей, огонь удалось полностью ликвидировать в течение часа, а всех гостей благополучно вывели из здания.
Мэр Аланьи Осман Тарык Озчелик соцсети Х отметил: «пожарные быстро и скоординированно отреагировали на ситуацию с пожаром».
Ранее KP.RU писал, что трагический пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая — провинция Болу, северо-запад Турции — унесший жизни 78 человек, спровоцировал волну закрытий гостиниц по всей стране.