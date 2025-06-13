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В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра

В коридоре сенатора уложили на пол и надели на него наручники.

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Источник: Аргументы и факты

Во время пресс-конференции министра внутренней безопасности США произошёл инцидент с участием сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падильи. По информации телеканала NBC, политик попытался задать вопрос, после чего сотрудники службы безопасности вывели его из зала.

В коридоре сенатора уложили на пол и надели на него наручники. Действия осуществляли офицеры в бронежилетах с символикой ФБР, однако причины столь жёсткой реакции пока не уточняются.

Позже стало известно, что Падилью отпустили. Официальные комментарии от представителей сенатора или министерства пока отсутствуют.

Ранее агенты Секретной службы США задержали 23-летнего Энтони Томаса Рейеса, который ночью пытался пробраться на курорт президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго для того, чтобы жениться на его внучке-подростке — 18-летней Кай.