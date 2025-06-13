Раскрыто сообщение пилота перед крушением самолета в Индии

Напомним, что авиалайнер Boeing 787−8 Dreamliner компании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение в утренние часы четверга. По предварительным данным, воздушное судно поднялось на высоту 190 метров (при том, что аэродром расположен на 60-метровой отметке), после чего начало резко терять высоту со скоростью 144 метра в минуту. Всего на борту находилось 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 сотрудников авиакомпании.