Раскрыто сообщение пилота перед крушением самолета в Индии

Как передает The Telegraph, командир воздушного судна Сумит Сабхарвал перед катастрофой Boeing 787 в Индии успел предупредить диспетчерскую службу о критическом падении мощности самолета.
«Mayday [сигнал бедствия], нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет», — передает слова Сабхарвала издание.
Также сообщается, что командир воздушного судна имел общий налет более 8 200 часов.
Напомним, что авиалайнер Boeing 787−8 Dreamliner компании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение в утренние часы четверга. По предварительным данным, воздушное судно поднялось на высоту 190 метров (при том, что аэродром расположен на 60-метровой отметке), после чего начало резко терять высоту со скоростью 144 метра в минуту. Всего на борту находилось 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 сотрудников авиакомпании.
Накануне KP.RU подробно писал о трагедии в Индии с крушением самолета 12 июня 2025 года.