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Генконсульство РФ: россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье

Из-за возгорания эвакуировали свыше 600 человек.

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Источник: Аргументы и факты

Туристы из РФ не пострадали при возгорании в пятизвёздочной гостинице в Турции, об этом рассказали журналистам в российском генеральном консульстве.

«По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало», — заявили в генконсульстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что консульство находится на связи с туроператорами.

Напомним, инцидент случился в Аланье. Пожар произошёл в отеле Asrin Beach Hotel. Было эвакуировано свыше 600 человек. По данным турецких средств массовой информации, трое туристов доставлены в больницы.

Мэр Аланьи Осман Озчелик рассказал, что отель работал без лицензии.