Генконсульство РФ: россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье

Туристы из РФ не пострадали при возгорании в пятизвёздочной гостинице в Турции, об этом рассказали журналистам в российском генеральном консульстве.
«По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет. Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало», — заявили в генконсульстве.
В диппредставительстве подчеркнули, что консульство находится на связи с туроператорами.
Напомним, инцидент случился в Аланье. Пожар произошёл в отеле Asrin Beach Hotel. Было эвакуировано свыше 600 человек. По данным турецких средств массовой информации, трое туристов доставлены в больницы.
Мэр Аланьи Осман Озчелик рассказал, что отель работал без лицензии.