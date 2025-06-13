В Индии на месте авиакатастрофы извлекли тела 265 погибших

Самолет разбился 12 июня.
В центральную больницу города Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) доставлены тела не менее 265 человек, погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Об этом 12 июня сообщил представитель городской полиции Канан Десаи.
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«Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлены тела 265 человек», — сообщил Десаи журналистам. Слова приводит Hindustian Times.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах уточнил, что работы по извлечению тел из-под обломков практически завершены. По его словам, окончательное число жертв будет установлено после проведения всех необходимых ДНК-экспертиз для идентификации погибших.
Власти продолжают координировать действия спасательных служб на месте происшествия и оказывать помощь родственникам пассажиров. Причины авиакатастрофы Boeing 787 пока официально не называются. По данным местных властей, на борту находились более 300 человек, включая членов экипажа. Специалисты авиационного ведомства Индии проводят расследование обстоятельств трагедии.