Новые подробности о числе погибших при авиакатастрофе в Индии: превысило 310 человек

Отмечается, что в результате авиакатастрофы воздушное пространство штата Гуджарат было временно закрыто для полетов, включая аэропорт Ахмадабада. Потерпевший крушение самолет был выпущен в 2013 году и находился в эксплуатации около 11 лет. Новости о трагедии спровоцировали резкое падение акций Boeing на 8% на биржевых торгах.