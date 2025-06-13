Новые подробности о числе погибших при авиакатастрофе в Индии: превысило 310 человек

По данным The New Indian Express, ссылающегося на правоохранительные органы, в районе авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 787−8 Dreamliner в Индии обнаружены останки 75 человек, погибших за пределами воздушного судна при его столкновении с жилыми домами.
Напомним, что авиалайнер, следовавший по маршруту Ахмедабад — Лондон, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада. Уточняется, что самолет не смог набрать высоту, в следствие чего разбился спустя несколько секунд после взлета.
Согласно данным издания, общее количество жертв авиакатастрофы достигло 317 человек: 242 пассажира и члена экипажа на борту воздушного судна и 75 жителей на земле. Авиалайнер рухнул на здание студенческого общежития медицинского вуза.
При этом, по словам полицейского комиссара Ахмедабада Гьянендры Сингха Малика, количество погибших может увеличиться, поскольку авиалайнер Air India Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение в густонаселенном районе города.
Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш. Как он рассказал, спустя полминуты после взлета раздался оглушительный грохот, после чего лайнер потерпел крушение.
Инцидент с авиалайнером Air India близ аэропорта Ахмадабада стал первым серьёзным крушением Boeing 787−8 Dreamliner, подчеркивают Reuters и NDTV. Эта модель эксплуатируется с 2011 года, а потерпевший катастрофу борт был передан авиакомпании в январе 2014 года.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди с искренними соболезнованиями в связи с жертвами авиакатастрофы в Ахмадабаде. Глава государства также поручил передать слова сочувствия семьям погибших и пострадавшим в этой трагедии.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — следует из текста послания.
Отмечается, что в результате авиакатастрофы воздушное пространство штата Гуджарат было временно закрыто для полетов, включая аэропорт Ахмадабада. Потерпевший крушение самолет был выпущен в 2013 году и находился в эксплуатации около 11 лет. Новости о трагедии спровоцировали резкое падение акций Boeing на 8% на биржевых торгах.
Ранее KP.RU публиковал фото и видео авиакатастрофы в Индии 12 июня 2025 года.