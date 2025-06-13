Украинская армия за сутки шесть раз обстреляла территорию ДНР

Еще один военный ВС России из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой (Александрийской) бригады пережил восемь ударов дронов-камикадзе ВСУ за 20 минут. Снятое с дрона видео с его марш-броском по открытому пространству под ударами противника выложили в Сеть.