Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская армия за сутки шесть раз обстреляла территорию ДНР

Украинские войска за последние сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 12 боеприпасов. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

Как создавалась новая Россия

Украинские войска за последние сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 12 боеприпасов. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

— Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «ВМ»). Шесть вооруженных атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов, — говорится в сообщении Telegram-канала управления.

Ранее стало известно, что в Артемовске (Бахмуте) в ДНР боевики Вооруженных сил Украины на протяжении недели закидывали гранатами семерых бойцов российской армии, которые находились в подвале. Об этом рассказали братья-штурмовики из 4-й бригады Андрей и Вадим Берляковы.

Еще один военный ВС России из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой (Александрийской) бригады пережил восемь ударов дронов-камикадзе ВСУ за 20 минут. Снятое с дрона видео с его марш-броском по открытому пространству под ударами противника выложили в Сеть.