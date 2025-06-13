Украинская армия за сутки шесть раз обстреляла территорию ДНР

Украинские войска за последние сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 12 боеприпасов. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.
— Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «ВМ»). Шесть вооруженных атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов, — говорится в сообщении Telegram-канала управления.
Ранее стало известно, что в Артемовске (Бахмуте) в ДНР боевики Вооруженных сил Украины на протяжении недели закидывали гранатами семерых бойцов российской армии, которые находились в подвале. Об этом рассказали братья-штурмовики из 4-й бригады Андрей и Вадим Берляковы.
Еще один военный ВС России из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой (Александрийской) бригады пережил восемь ударов дронов-камикадзе ВСУ за 20 минут. Снятое с дрона видео с его марш-броском по открытому пространству под ударами противника выложили в Сеть.