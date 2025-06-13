Глава Пентагона Хегсет не отменял кибероперации против России

«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас», — ответил Хегсет на вопрос конгрессменов, комментируя появившуюся весной 2025 года в американских СМИ, о якобы имевшем место распоряжении прекратить наступательные операции в киберпространстве против РФ. Трансляцию слушаний вел телеканал CBC на youtube.com.