Глава Пентагона Хегсет не отменял кибероперации против России

В США отвергли публикации в СМИ о «паузе» в кибератаках на Россию.
Министр обороны США Пит Хегсет отверг информацию о приостановке кибератак против России. Об этом он заявил во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас», — ответил Хегсет на вопрос конгрессменов, комментируя появившуюся весной 2025 года в американских СМИ, о якобы имевшем место распоряжении прекратить наступательные операции в киберпространстве против РФ. Трансляцию слушаний вел телеканал CBC на youtube.com.
Хагсету задали прямой вопрос, следует ли понимать его слова как опровержение факта отдачи приказа о «паузе» в кибероперациях. «Мы этого не делали», — ответил глава американского военного ведомства.
1 марта сообщалось, что Хегсет приказал киберкомандованию прекратить наступательные кибероперации против России, однако Агентство национальной безопасности продолжит свои разведывательные действия. Это решение якобы было направлено на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.