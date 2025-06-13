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На базе «Грузинского легиона»* ВСУ прогремел взрыв

На базе «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в РФ), воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, произошел взрыв. Инцидент назвали диверсией, в результате погиб один из участников формирования. Об этом сообщил глава группировки Мамука Мамулашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

Как создавалась новая Россия

На территории формирования «Грузинский легион»* сдетонировала взрывчатка.

На базе «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в РФ), воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, произошел взрыв. Инцидент назвали диверсией, в результате погиб один из участников формирования. Об этом сообщил глава группировки Мамука Мамулашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

«На базе произошел взрыв, который мы расцениваем как диверсию. Взрывчатку занесли на территорию, после чего она сдетонировала. В результате погиб один из наших бойцов», — написал Мамулашвили в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Ступочки в ДНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, в окрестностях населенного пункта все еще действуют отдельные украинские отряды, но инициатива остается за российскими силами. Обстановка в районе по-прежнему напряженная.

* «Грузинский национальный легион» — организация признана террористической на территории РФ по решению Южного окружного военного суда и запрещена.