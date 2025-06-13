На базе «Грузинского легиона»* ВСУ прогремел взрыв

«На базе произошел взрыв, который мы расцениваем как диверсию. Взрывчатку занесли на территорию, после чего она сдетонировала. В результате погиб один из наших бойцов», — написал Мамулашвили в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.