Ураган в Махачкале сорвал крыши и разрушил сцену у «Анжи Арены»

Ранее синоптик Ольга Мокеева рассказала о том, что нижегородцы вновь вспомнили редкое природное явление спустя десятилетия. Смерчи не характерны для Нижегородской области. В последний раз такое явление произошло в 1974 году. Ураганная сила стихии поражала воображение даже опытных специалистов: скорость ветра превышала отметку в 48 метров в секунду. Это привело к серьезным разрушениям, включая повреждение строений монастыря, опрокидывание тяжелых железнодорожных платформ и поломку важного метеорологического оборудования. Ущерб для города был значительным.