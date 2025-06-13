Ураган в Махачкале сорвал крыши и разрушил сцену у «Анжи Арены»

Ураганный ветер обрушился на Дагестан — в Махачкале стихия срывает крыши с домов, а у стадиона «Анжи Арена» обрушилась сцена. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает Mash.
В различных районах региона зафиксированы поваленные деревья, местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением, передает Telegram-канал.
Ранее синоптик Ольга Мокеева рассказала о том, что нижегородцы вновь вспомнили редкое природное явление спустя десятилетия. Смерчи не характерны для Нижегородской области. В последний раз такое явление произошло в 1974 году. Ураганная сила стихии поражала воображение даже опытных специалистов: скорость ветра превышала отметку в 48 метров в секунду. Это привело к серьезным разрушениям, включая повреждение строений монастыря, опрокидывание тяжелых железнодорожных платформ и поломку важного метеорологического оборудования. Ущерб для города был значительным.
Также представители Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ предупредили жителей столицы об ухудшении погоды и возможном образовании смерчей. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это связано с атмосферной неустойчивостью.