В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность БПЛА

Украинские дроны замечены в небе над российскими регионами.
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность украинских беспилотников. Об этих угрозах сообщают региональные МЧС.
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«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — пишет telegram-канал «МЧС Воронежской области».
МЧС Белгородской области также предупреждает жителей об опасности БПЛА и призывает быть бдительными. Людей просят не выходить на улицу до отбоя угрозы. А также держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.
В Минобороны ранее заявили, что средства ПВО сбили за сутки 260 беспилотников ВСУ. При этом 62 дрона было сбито вне зоны спецоперации, пишет телеканал RT.