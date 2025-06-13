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В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность БПЛА

В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность украинских беспилотников. Об этих угрозах сообщают региональные МЧС.

Как создавалась новая Россия

Украинские дроны замечены в небе над российскими регионами.

В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность украинских беспилотников. Об этих угрозах сообщают региональные МЧС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина массово атаковала территорию России в ночь на 13 июня: онлайн-трансляция.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — пишет telegram-канал «МЧС Воронежской области».

МЧС Белгородской области также предупреждает жителей об опасности БПЛА и призывает быть бдительными. Людей просят не выходить на улицу до отбоя угрозы. А также держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

В Минобороны ранее заявили, что средства ПВО сбили за сутки 260 беспилотников ВСУ. При этом 62 дрона было сбито вне зоны спецоперации, пишет телеканал RT.