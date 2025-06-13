В США освободили под залог российскую ученую Петрову

В феврале ее задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Петрова по просьбе своего коллеги из Гарвардской медицинской школы согласилась привезти образцы эмбрионов лягушек из партнерской лаборатории во Франции. Согласно данным минюста США, изначально она отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.