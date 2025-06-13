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В США освободили под залог российскую ученую Петрову

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Российская ученая Ксения Петрова освобождена под залог после четырех месяцев лишения свободы за нарушение таможенных правил, передает агентство Рейтер.

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Источник: Reuters

«В четверг мировой судья в Бостоне освободил ее (Петрову — ред.) под залог из-под стражи в федеральной тюрьме», — сообщает агентство.

Освобождение Петровой временное, поскольку она продолжает находиться под двойным судебным преследованием. В дополнение к процедуре депортации, инициированной администрацией Трампа в феврале, против нее были выдвинуты уголовные обвинения в контрабанде.

Петрова сейчас работает в Гарвардском университете, ранее она числилась в Институте биологии гена РАН в Москве.

В феврале ее задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Петрова по просьбе своего коллеги из Гарвардской медицинской школы согласилась привезти образцы эмбрионов лягушек из партнерской лаборатории во Франции. Согласно данным минюста США, изначально она отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.