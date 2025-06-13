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В Рудном задержан отчим по подозрению в насилии над падчерицей

Подозреваемый взят под стражу, передает корреспондент агентства Kazinform.

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Источник: unsplash

В Рудном расследуется факт насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Управлением полиции города Рудного проводится досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Казахстан.

подтвердили в полиции

Пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь, в том числе со стороны школьного психолога.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.