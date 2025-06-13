Военкор Федоров: ВСУ ставят дроны-светофоры для работы с БПЛА

«Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и “светофоры” являются легитимной целью для уничтожения», — рассказал военкор в своем telegram-канале. Также Федоров отметил, что такие беспилотники начали замечать на юге Украины.