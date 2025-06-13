Военкор Федоров: ВСУ ставят дроны-светофоры для работы с БПЛА

Дроны-светофоры появились на юге Украины.
Вооруженные силы Украины начали использовать специальные дроны-светофоры для предупреждения о наличии беспилотников в небе. Об этом сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров.
«Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и “светофоры” являются легитимной целью для уничтожения», — рассказал военкор в своем telegram-канале. Также Федоров отметил, что такие беспилотники начали замечать на юге Украины.
Ранее эксперты отмечали, что обе стороны конфликта активно наращивают производство и применение беспилотников. Вооруженные силы Украины используют кустарные и западные дроны для ударов по российским объектам, а Россия увеличила производство собственных БПЛА и применяет их для атак на украинскую территорию.