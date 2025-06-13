Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельца клуба в Доминикане арестовали после трагедии с 236 погибшими

В Доминикане арестован бизнесмен Антонио Эспайят — владелец ночного клуба Jet Set, где 8 апреля обрушилась крыша, унеся жизни 236 человек.

Как создавалась новая Россия

В Доминикане арестован бизнесмен Антонио Эспайят — владелец ночного клуба Jet Set, где 8 апреля обрушилась крыша, унеся жизни 236 человек. Задержание произошло после многочасового допроса в Генпрокуратуре, сообщает Listin Diario.

«Антонио Эспайят был арестован в четверг в Генеральной прокуратуре после нескольких часов допроса по делу об обрушении крыши в дискотеке Jet Set», — пишет издание.

Одновременно задержана его сестра Марибель Эспайят. Обоих ожидает перевод в следственный изолятор Сьюдад-Нуэва.

Аресты последовали после показаний сотрудника клуба, заявившего, что он предупреждал Эспайята об опасности проведения вечеринки с участием звезды меренге Рубби Переса. Трагедия в Санто-Доминго стала крупнейшей в истории страны: помимо погибших, 180 человек получили ранения под обрушившимися конструкциями во время мероприятия.

Ранее сообщалось, что российскую ученую из Гарварда Ксению Петрову освободили из-под стражи.