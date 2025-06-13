Владельца клуба в Доминикане арестовали после трагедии с 236 погибшими

Аресты последовали после показаний сотрудника клуба, заявившего, что он предупреждал Эспайята об опасности проведения вечеринки с участием звезды меренге Рубби Переса. Трагедия в Санто-Доминго стала крупнейшей в истории страны: помимо погибших, 180 человек получили ранения под обрушившимися конструкциями во время мероприятия.