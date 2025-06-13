Израиль нанес удар по Ирану

В Тегеране прогремели взрывы после удара Израиля.
Израильская армия нанесла воздушный удар по территории Ирана. В столице страны — Тегеране — были слышны взрывы. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Израиль совершил воздушную атаку на объекты в Иране. На территории Тегерана раздались взрывы», — передает Axios со ссылкой на осведомлённые источники.
Ранее URA.RU сообщало, что Иран разработал стратегию ответа на возможную агрессию со стороны Израиля. По данным New York Times, власти страны готовы нанести мгновенный удар в случае атаки, используя сотни баллистических ракет. Ранее СМИ сообщали, что Израиль может нанести удар в ближайшие дни, на фоне чего США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте. Великобритания предупредила суда о рисках в Персидском заливе.