Израиль нанес удар по Ирану

Ранее URA.RU сообщало, что Иран разработал стратегию ответа на возможную агрессию со стороны Израиля. По данным New York Times, власти страны готовы нанести мгновенный удар в случае атаки, используя сотни баллистических ракет. Ранее СМИ сообщали, что Израиль может нанести удар в ближайшие дни, на фоне чего США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте. Великобритания предупредила суда о рисках в Персидском заливе.