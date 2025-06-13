Министр обороны Израиля Кац объявил ЧП по всей стране после атаки на Иран

Израиль бьет по Ирану.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 13 июня объявил чрезвычайное положение на всей территории страны после удара по Ирану. Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на официальное заявление министра.
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По данным портала, глава оборонного ведомства предупредил о возможной ракетной и беспилотной атаке по Израилю. «Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране», — говорится в публикации Axios. В сообщении уточняется, что решение связано с ожидаемой реакцией со стороны Ирана и его союзников.
В материале Axios отмечается, что власти страны принимают дополнительные меры безопасности и усиливают противоракетную оборону. По оценкам израильских военных, в ближайшие часы могут быть зафиксированы попытки нанесения ударов с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Гражданам Израиля рекомендовано следить за официальными уведомлениями и соблюдать указания служб экстренного реагирования.