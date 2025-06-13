Министр обороны Израиля Кац объявил ЧП по всей стране после атаки на Иран

По данным портала, глава оборонного ведомства предупредил о возможной ракетной и беспилотной атаке по Израилю. «Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране», — говорится в публикации Axios. В сообщении уточняется, что решение связано с ожидаемой реакцией со стороны Ирана и его союзников.