В Индии извлекли тела 265 погибших на месте крушения Boeing

На западе Индии спасатели обнаружили как минимум 265 тел на месте крушения самолёта Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает Hindustan Times со ссылкой на данные полиции. Жертвы были доставлены в гражданскую больницу города Ахмадабад.