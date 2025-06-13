В Индии извлекли тела 265 погибших на месте крушения Boeing

На западе Индии спасатели обнаружили как минимум 265 тел на месте крушения самолёта Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает Hindustan Times со ссылкой на данные полиции. Жертвы были доставлены в гражданскую больницу города Ахмадабад.
По словам властей, речь идёт о предварительном числе погибших. Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что операция по извлечению тел практически завершена.
В настоящее время специалисты приступили к сбору образцов ДНК, чтобы установить точное количество жертв авиакатастрофы и провести процедуру опознания.
Ранее сообщалось, что пилот самолета Boeing 787 Dreamliner, который потерпел крушение в Индии, предупредил диспетчеров о неполадках за несколько секунд до авиакатастрофы.