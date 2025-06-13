Армия Израиля экстренно обратилась к жителям страны на фоне удара по Ирану

Ранее армия Израиля нанесла авиаудар по территории Ирана, после чего в Тегеране были слышны взрывы. В ответ на это иранские власти заявили о готовности мгновенно ответить на возможную агрессию, используя сотни баллистических ракет. На фоне обострения ситуации США начали эвакуацию сотрудников из Ирака, а Великобритания предупредила о рисках для судоходства в Персидском заливе.