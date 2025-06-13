Армия Израиля экстренно обратилась к жителям страны на фоне удара по Ирану

Вооруженные силы Израиля выступили с экстренным обращением.
Армия Израиля выступила с экстренным обращением к жителям страны. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил в telegram-канале.
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«Армия Израиля распространяет экстренное предупреждение для жителей всей страны. С 03:00 мск в стране отменены учеба, работа предприятий и собрания», — говорится в сообщении.
Ранее армия Израиля нанесла авиаудар по территории Ирана, после чего в Тегеране были слышны взрывы. В ответ на это иранские власти заявили о готовности мгновенно ответить на возможную агрессию, используя сотни баллистических ракет. На фоне обострения ситуации США начали эвакуацию сотрудников из Ирака, а Великобритания предупредила о рисках для судоходства в Персидском заливе.