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Израильские ВВС нанесли удары по Ирану

Военные Ирана заявили, что готовы к войне.

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Военно-воздушные силы Израиля атаковали территорию Ирана, израильские военные нанесли удары «по целям» в стране, пишет издание Axios.

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами подчеркнул, что военные Ирана готовы к любому сценарию. В частности, речь идёт о войне.

По данным агентства Fars, в Тегеране прогремело не менее шести взрывов.

В Сети появились кадры из северной части иранской столицы.

Ранее сообщалось, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. В Соединённых Штатах заявили, что Тегеран в ответ может нанести удар по ряду американских объектов в соседнем Ираке.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.