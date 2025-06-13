Израильские ВВС нанесли удары по Ирану

Военно-воздушные силы Израиля атаковали территорию Ирана, израильские военные нанесли удары «по целям» в стране, пишет издание Axios.
Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами подчеркнул, что военные Ирана готовы к любому сценарию. В частности, речь идёт о войне.
По данным агентства Fars, в Тегеране прогремело не менее шести взрывов.
В Сети появились кадры из северной части иранской столицы.
Ранее сообщалось, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. В Соединённых Штатах заявили, что Тегеран в ответ может нанести удар по ряду американских объектов в соседнем Ираке.
Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не хочет видеть возможную военную операцию Израиля в Иране.