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Израиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция

Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по территории Ирана. В столице страны, городе Тегеране, фиксируются взрывы и слышна работа систем ПВО. В ответ на происходящее Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство.

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Израиль нанес серию воздушных ударов по территории Ирана, объявлено чрезвычайное положение.

Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по территории Ирана. В столице страны, городе Тегеране, фиксируются взрывы и слышна работа систем ПВО. В ответ на происходящее Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство.

Армейское командование выпустило срочное предупреждение для населения, предписывающее с 03:00 по московскому времени приостановить учебный процесс. Деятельность предприятий и проведение массовых мероприятий по всей стране также остановлено.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории государства. Последние новости о боевых действиях и последствиях нового обострения конфликта между Ираном и Израилем — в онлайн-трансляции URA.RU.