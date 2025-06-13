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Израиль атаковал столицу Ирана. Видео

Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана в ночь на 13 июня. Взрывы уже слышны в Тегеране, сообщает Axios.

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Звуки взрывов в Тегеране попали на видео.

Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана в ночь на 13 июня. Взрывы уже слышны в Тегеране, сообщает Axios.

«Звуки взрывов и работы ПВО слышны в Тегеране. Израиль закрыл воздушное пространство над всей страной», — рассказало издание.

Вооруженные силы Израиля выпустили экстренное предупреждение для жителей страны. Были отменены занятия в учебных заведениях, работа предприятий и проведение массовых мероприятий с 03:00 по московскому времени.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. По его словам, израильская армия ожидает ответной ракетной атаки и применения беспилотников со стороны Ирана. «После превентивного удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на государство Израиль и его гражданское население», — заявил Кац.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил стратегию немедленного военного ответа на возможную агрессию Израиля, предусматривая использование сотен баллистических ракет. СМИ отмечали, что США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля.