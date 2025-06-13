Израиль атаковал столицу Ирана. Видео

Ранее сообщалось, что Иран подготовил стратегию немедленного военного ответа на возможную агрессию Израиля, предусматривая использование сотен баллистических ракет. СМИ отмечали, что США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля.