Израиль атаковал столицу Ирана. Видео

Звуки взрывов в Тегеране попали на видео.
Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана в ночь на 13 июня. Взрывы уже слышны в Тегеране, сообщает Axios.
«Звуки взрывов и работы ПВО слышны в Тегеране. Израиль закрыл воздушное пространство над всей страной», — рассказало издание.
Вооруженные силы Израиля выпустили экстренное предупреждение для жителей страны. Были отменены занятия в учебных заведениях, работа предприятий и проведение массовых мероприятий с 03:00 по московскому времени.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. По его словам, израильская армия ожидает ответной ракетной атаки и применения беспилотников со стороны Ирана. «После превентивного удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на государство Израиль и его гражданское население», — заявил Кац.
Ранее сообщалось, что Иран подготовил стратегию немедленного военного ответа на возможную агрессию Израиля, предусматривая использование сотен баллистических ракет. СМИ отмечали, что США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля.