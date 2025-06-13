Израиль хотел уничтожить ядерную угрозу Ирана во время удара

Израиль атаковал позиции ПВО в Иране ради устранения ядерной угрозы.
Израильская операция по ударам по территории Ирана получила название «Ам КеЛави», что в переводе с иврита означает «Народ как лев». Целью атак было устранение потенциальной ядерной угрозы со стороны Тегерана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
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«Израиль назвал операцию против Тегерана “Ам КеЛави”, что переводится как “Народ как лев”. Ее цель — устранение иранской ядерной угрозы.», — сообщает telegram-канал Армии обороны Израиля. Удары пришлись, в частности, по объектам ПВО в столице страны. В ответ в воздух были подняты истребители Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представители США заявили, что американская сторона не имеет отношения к атаке Израиля.
Ранее СМИ сообщали о воздушных ударах Израиля по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. Власти Ирана заранее подготовили стратегию немедленного ответа на возможную агрессию, включая применение баллистических ракет, а США и Великобритания приняли меры предосторожности: Вашингтон начал эвакуацию сотрудников из Ирака и Кувейта, а Лондон предупредил о рисках для судов в Персидском заливе.