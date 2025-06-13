Израиль хотел уничтожить ядерную угрозу Ирана во время удара

Ранее СМИ сообщали о воздушных ударах Израиля по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. Власти Ирана заранее подготовили стратегию немедленного ответа на возможную агрессию, включая применение баллистических ракет, а США и Великобритания приняли меры предосторожности: Вашингтон начал эвакуацию сотрудников из Ирака и Кувейта, а Лондон предупредил о рисках для судов в Персидском заливе.