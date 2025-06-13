Fars: не менее шести взрывов прогремело в Иране на фоне атаки Израиля

Ранее стало известно, что Израиль может атаковать Иран в течение ближайших дней. США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля, передает «Национальная служба новостей».