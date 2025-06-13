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Fars: не менее шести взрывов прогремело в Иране на фоне атаки Израиля

Израильская армия нанесла воздушные удары по территории Ирана. В столице страны — Тегеране — были слышны взрывы. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Как создавалась новая Россия

В иранской столице сегодня ночью раздались мощные взрывы.

Израильская армия нанесла воздушные удары по территории Ирана. В столице страны — Тегеране — были слышны взрывы. Об этом пишут зарубежные СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

«Не менее шести взрывов раздалось в Тегеране», — сообщает агентство Fars. Возможные последствия пока не уточняются.

Ранее стало известно, что Израиль может атаковать Иран в течение ближайших дней. США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля, передает «Национальная служба новостей».

Также сообщалось, что Иран подготовил стратегию немедленного военного ответа на возможную агрессию Израиля. Она предусматривала использование сотен баллистических ракет.