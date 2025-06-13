Обломки израильских ракет разрушили жилые дома в Тегеране

Обломки ракет попали в дома где, возможно, жили иранские политические и военные деятели.
Обломки израильских ракет повредили несколько многоэтажных жилых домов в Тегеране. Местных СМИ сообщают, что появились первые жертвы.
«Обломки израильских ракет попали в несколько многоэтажек в Тегеране. Предварительно, в этих домах жили иранские политические и военные деятели», — рассказал telegram-канал Mash. Между тем, на фоне случившегося экс-президент США Дональд Трамп инициировал внеочередное заседание американского кабинета министров.
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Ранее сообщалось, что Иран подготовил стратегию немедленного военного ответа на возможную агрессию Израиля, предусматривая использование сотен баллистических ракет. СМИ отмечали, что США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля.