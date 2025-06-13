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Российскую ученую из Гарварда Ксению Петрову освободили под залог

Несмотря на освобождение, Петрова остаётся под двойным судебным преследованием.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Российская учёная Ксения Петрова была освобождена из федеральной тюрьмы в Бостоне под залог после четырёх месяцев заключения по обвинению в нарушении таможенных правил, сообщает агентство Reuters. Решение о временном освобождении принял мировой судья.

Несмотря на освобождение, Петрова остаётся под двойным судебным преследованием. Против неё продолжается процедура депортации, начатая при администрации Дональда Трампа в феврале, а также возбуждены уголовные дела, связанные с обвинениями в контрабанде.

В настоящее время Петрова работает в Гарвардском университете, а ранее была сотрудницей Института биологии гена Российской академии наук в Москве.

Ранее сообщалось, что что на слушаниях представители Минюста США настаивали на депортации Петровой. Ученая заявила, что не хочет возвращения в Россию из-за своих политических взглядов.