Российскую ученую из Гарварда Ксению Петрову освободили под залог

Российская учёная Ксения Петрова была освобождена из федеральной тюрьмы в Бостоне под залог после четырёх месяцев заключения по обвинению в нарушении таможенных правил, сообщает агентство Reuters. Решение о временном освобождении принял мировой судья.
Несмотря на освобождение, Петрова остаётся под двойным судебным преследованием. Против неё продолжается процедура депортации, начатая при администрации Дональда Трампа в феврале, а также возбуждены уголовные дела, связанные с обвинениями в контрабанде.
В настоящее время Петрова работает в Гарвардском университете, а ранее была сотрудницей Института биологии гена Российской академии наук в Москве.
Ранее сообщалось, что что на слушаниях представители Минюста США настаивали на депортации Петровой. Ученая заявила, что не хочет возвращения в Россию из-за своих политических взглядов.