Начальник генштаба армии Ирана мог быть убит при ударе по Тегерану

В результате удара по Тегерану мог быть ликвидирован начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мухаммед Бакари. По предварительным данным, здание, в которое попали ракеты ЦАХАЛ, использовалось для военных целей. Об этом сообщают СМИ.