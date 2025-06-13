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Начальник генштаба армии Ирана мог быть убит при ударе по Тегерану

В результате удара по Тегерану мог быть ликвидирован начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мухаммед Бакари. По предварительным данным, здание, в которое попали ракеты ЦАХАЛ, использовалось для военных целей. Об этом сообщают СМИ.

Как создавалась новая Россия

Израильская ракета могла ликвидировать генерала Бакари в Иране.

В результате удара по Тегерану мог быть ликвидирован начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мухаммед Бакари. По предварительным данным, здание, в которое попали ракеты ЦАХАЛ, использовалось для военных целей. Об этом сообщают СМИ.

«На уничтоженных кадрах видно здание, где, предположительно, находился генерал Бакари. Мы проверяем информацию, но учитывая характер объекта и точность удара, вероятность его ликвидации крайне высока», — сообщает telegram-канал SHOT. Официального подтверждения гибели генерала пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что обломки израильских ракет повредили несколько жилых многоэтажек в Тегеране, в которых, по данным СМИ, могли проживать иранские политические и военные деятели. Сообщается о первых жертвах. На фоне инцидента экс-президент США Дональд Трамп созвал внеочередное заседание кабинета министров.