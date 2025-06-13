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Видео после атаки Израиля на Иран опубликовали местные жители

В ночь на 13 июня Израиль нанес ракетный удар по Ирану и закрыл воздушное пространство над всей страной. Кадры после атаки в соцсети разместили очевидцы. Их опубликовали СМИ.

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Первыми кадрами после атаки Израиля делятся очевидцы.

В ночь на 13 июня Израиль нанес ракетный удар по Ирану и закрыл воздушное пространство над всей страной. Кадры после атаки в соцсети разместили очевидцы. Их опубликовали СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

«Звуки взрывов и работы ПВО слышны в Тегеране. Израиль закрыл воздушное пространство над всей страной», — передает Axios со ссылкой данные от жителей Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил стратегию немедленного военного ответа на возможную агрессию Израиля, предусматривая использование сотен баллистических ракет. СМИ отмечали, что США начали эвакуацию сотрудников из Ирака и готовятся к аналогичным мерам в Кувейте, а Великобритания предупреждала о рисках для судов в Персидском заливе на фоне ожиданий удара Израиля.