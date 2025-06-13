Из-за грозы и ветра без света остались жители Махачкалы и семи районов Дагестана

Непогода в Дагестане. Видео © Telegram / ЧП ДАГЕСТАН | ДТП | НОВОСТИ.
«В режиме ВКС состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики в связи с ухудшением погодных условий. Провёл его министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев. Участие в работе Штаба приняли представители филиала “Россети Северный Кавказ” — “Дагэнерго”, Дагестанского РДУ, регионального МЧС и др.» — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий непогоды задействованы 173 ремонтные бригады общей численностью 678 человек и 294 единицы специальной техники филиала «Дагэнерго». Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в круглосуточном режиме. На текущий момент подача электроэнергии частично возобновлена для потребителей Махачкалы.
Ранее ливни и град обрушились на несколько регионов России. В нескольких сёлах в Кировской области из-за непогоды пострадали машины и стёкла. В Краснодарском крае некоторые места и вовсе затопило, ровно как и в Ставрополье.