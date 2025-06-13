Reuters: у Ирана было достаточно мощи, чтобы создать 15 ядерных бомб

Ранее СМИ сообщали о воздушных ударах Израиля по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. Эта израильская операция получила название «Ам КеЛави», что в переводе с иврита означает «Народ как лев». Целью атак стало устранение потенциальной ядерной угрозы со стороны Тегерана, сообщала Армия обороны Израиля.