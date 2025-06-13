Reuters: у Ирана было достаточно мощи, чтобы создать 15 ядерных бомб

Территория Ирана подверглась ударам.
У Тегерана достаточно материалов для изготовления 15 ядерных бомб, сообщил Reuters израильский военный представитель. Сейчас Вооруженные силы Израиля наносят удары по ядерным и военным целям на территории Ирана.
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«Израиль наносит удары по “десяткам” ядерных и военных целей. У Ирана достаточно материала, чтобы изготовить 15 ядерных бомб в течение нескольких дней», — заявил израильский военный чиновник. Его слова передает Reuters.
Ранее СМИ сообщали о воздушных ударах Израиля по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. Эта израильская операция получила название «Ам КеЛави», что в переводе с иврита означает «Народ как лев». Целью атак стало устранение потенциальной ядерной угрозы со стороны Тегерана, сообщала Армия обороны Израиля.