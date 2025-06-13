Нетаньяху: операция против Ирана будет продолжаться, сколько понадобится

Нетаньяху заявил, что удары будут продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Военная операция против Ирана проводится с целью ликвидации угрозы для безопасности Израиля и будет продолжаться до полного достижения поставленных задач. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является “устранение угрозы” для Израиля. Операция будет продолжаться “столько дней, сколько понадобится”», — передает слова премьер-министра ТАСС.
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Ранее СМИ сообщали о воздушных ударах Израиля по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. Эта израильская операция получила название «Ам КеЛави», что в переводе с иврита означает «Народ как лев». Целью атак стало устранение потенциальной ядерной угрозы со стороны Тегерана, сообщала Армия обороны Израиля.