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Нетаньяху: операция против Ирана будет продолжаться, сколько понадобится

Военная операция против Ирана проводится с целью ликвидации угрозы для безопасности Израиля и будет продолжаться до полного достижения поставленных задач. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Нетаньяху заявил, что удары будут продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

Военная операция против Ирана проводится с целью ликвидации угрозы для безопасности Израиля и будет продолжаться до полного достижения поставленных задач. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является “устранение угрозы” для Израиля. Операция будет продолжаться “столько дней, сколько понадобится”», — передает слова премьер-министра ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

Ранее СМИ сообщали о воздушных ударах Израиля по территории Ирана, в результате которых в Тегеране были слышны взрывы. Эта израильская операция получила название «Ам КеЛави», что в переводе с иврита означает «Народ как лев». Целью атак стало устранение потенциальной ядерной угрозы со стороны Тегерана, сообщала Армия обороны Израиля.