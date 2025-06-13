Аэропорт Тегерана закрыт после ударов израильской армии

На данный момент в аэропорту имени имама Хомейни инцидентов не зафиксировано, однако до получения разъяснений от Организации гражданской авиации временно приостановлены все рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Ранее сообщалось, что Израиль начал военную операцию против Ирана. В столице страны — Тегеране — раздались несколько мощных взрывов и слышна работа систем ПВО. При этом перед ударами администрация президента США Дональда Трампа дала понять Тель-Авиву, что Вашингтон не будет напрямую участвовать в атаках по ядерной инфраструктуре Ирана.