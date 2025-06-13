Аэропорт Тегерана закрыт после ударов израильской армии

Ранее сообщалось, что Израиль начал военную операцию против Ирана. В столице страны — Тегеране — раздались несколько мощных взрывов и слышна работа систем ПВО. При этом перед ударами администрация президента США Дональда Трампа дала понять Тель-Авиву, что Вашингтон не будет напрямую участвовать в атаках по ядерной инфраструктуре Ирана.