МВД: мошенники стали похищать деньги у работников банков

Так, в полицию с заявлением обратилась работница одного из банков. Женщина рассказала, что к ней обратилась клиентка, у которой якобы не были зачислены деньги при пополнении счета через банкомат другого оператора. Она обвинила заявительницу в ошибочном переводе денег на сторонний счет и потребовала возместить ущерб. Работник банка, введенная в заблуждение, перевела клиентке около 90 тыс. рублей.