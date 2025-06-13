МВД: мошенники стали похищать деньги у работников банков

Так, в полицию с заявлением обратилась работница одного из банков. Женщина рассказала, что к ней обратилась клиентка, у которой якобы не были зачислены деньги при пополнении счета через банкомат другого оператора. Она обвинила заявительницу в ошибочном переводе денег на сторонний счет и потребовала возместить ущерб. Работник банка, введенная в заблуждение, перевела клиентке около 90 тыс. рублей.
Затем злоумышленница вместе со своим сожителем начала запугивать потерпевшую, утверждая, что они обратятся в полицию по факту мошенничества, и потребовала деньги для избежания уголовной ответственности. Всего за две встречи женщина передала злоумышленникам 600 тыс. рублей. Только потом поняла, что стала жертвой мошенников.
В третий раз работница банка встретилась с мошенниками, которые потребовали еще 150 тыс. рублей. Полицейские задержали злоумышленников во время передачи заранее подготовленного муляжа денег. Задержанными оказались 27-летняя жительница Подмосковья и 25-летний приезжий из Астраханской области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), решается вопрос о переквалификации дела по ч. 3. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.