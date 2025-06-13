США отказались брать на себя ответственность за атаку на Иран

Израильские вооруженные силы 13 июня нанесли авиационный удар по Ирану. Также в Тегеране местные жители сообщали о взрывах. В ответ на эти действия иранские официальные лица заявили о готовности немедленно отреагировать на любую агрессию, задействовав для этого сотни баллистических ракет. На фоне роста напряженности в регионе США приступили к эвакуации своих сотрудников с территории Ирака, тогда как власти Великобритании предупредили о потенциальных угрозах для морского судоходства в акватории Персидского залива.