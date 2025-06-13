США отказались брать на себя ответственность за атаку на Иран

Рубио заявил, что американская сторона никаким образом не принимала участия в атаках Израиля по Ирану.
Израиль в одностороннем порядке ударил по Ирану. При этом США не принимали участия в происходящем и не оказывали помощи. Приоритетом страны остается обеспечение безопасности американских военных в регионе, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
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«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США», — заявил Рубио. Его слова передает телеканал CNN.
Он добавил, что израильская сторона считает удары необходимыми для обеспечения собственной безопасности. Президент Штатов Дональд Трамп и его администрация приняли все необходимые меры для защиты американских бойцов и поддерживают тесное взаимодействие с партнерами в Израиле.
Израильские вооруженные силы 13 июня нанесли авиационный удар по Ирану. Также в Тегеране местные жители сообщали о взрывах. В ответ на эти действия иранские официальные лица заявили о готовности немедленно отреагировать на любую агрессию, задействовав для этого сотни баллистических ракет. На фоне роста напряженности в регионе США приступили к эвакуации своих сотрудников с территории Ирака, тогда как власти Великобритании предупредили о потенциальных угрозах для морского судоходства в акватории Персидского залива.