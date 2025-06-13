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В Сети появились кадры взрыва в жилом доме в Тегеране на фоне атаки Израиля

Инцидент зафиксирован в районе Фаррахзад.

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Источник: Аргументы и факты

В столице Ирана, Тегеране, произошёл взрыв в одном из жилых домов, сообщает иранское государственное телевидение в своём официальном Telegram-канале.

Инцидент зафиксирован в районе Фаррахзад, где, по предварительным данным, взрыв произошёл внутри жилого здания.

Событие произошло на фоне сообщений о возможных авиаударах со стороны Израиля. На опубликованном видео указывается место происшествия, но подробности о пострадавших или причинах взрыва пока не приводятся.

Ранее появлялась информация о том, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по объектам на территории Ирана. Представители Израиля заявили, что атаки были направлены «по определённым целям» внутри страны.