В Сети появились кадры взрыва в жилом доме в Тегеране на фоне атаки Израиля

В столице Ирана, Тегеране, произошёл взрыв в одном из жилых домов, сообщает иранское государственное телевидение в своём официальном Telegram-канале.
Инцидент зафиксирован в районе Фаррахзад, где, по предварительным данным, взрыв произошёл внутри жилого здания.
Событие произошло на фоне сообщений о возможных авиаударах со стороны Израиля. На опубликованном видео указывается место происшествия, но подробности о пострадавших или причинах взрыва пока не приводятся.
Ранее появлялась информация о том, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по объектам на территории Ирана. Представители Израиля заявили, что атаки были направлены «по определённым целям» внутри страны.